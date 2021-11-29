Рой Кин раскритиковал Роналду, Погба и Фернандеша

Экс- капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин недоволен игрой звездных футболистов команды Криштиану Роналду, Поля Погба и Бруну Фернандеша.

«Футболисты «МЮ» не так старательно работают, как талантливые игроки трех лидирующих команд. Рэшфорд сказал, что берет ответственность на себя, а эти игроки (Криштиану Роналду, Поль Погба и Бруну Фернандеш) — нет. Но уже поздно, ущерб уже нанесен», — заявил Кин в эфире Sky Sports.

Накануне «красные дьяволы» сыграли вничью с «Челси» в 13-м туре АПЛ. Лондонский клуб набрал 30 очков и остался лидером чемпионата Англии. У «МЮ» 18 очков и 8-я позиция.