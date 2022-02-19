Триппьер может пропустить остаток сезона из-за перелома пятой плюсневой кости

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что защитник «сорок» Киран Триппьер может пропустить остаток сезона-2021/22 из-за травмы.

«Мы надеемся, что Киран вернется до конца сезона, но очевидно, что у него серьезная травма. Это серьезный удар, ведь он отлично играл. Посмотрим, как у Трипьера пойдет реабилитация.



Нам будет не хватать его лидерских качеств на поле и всей той пользы, что он нам приносил. Киран забил два гола в двух последних матчах, что было важно для нас, но мы уверены, что нам хватит глубины состава, чтобы покрыть потерю Триппьера», — приводит Goal слова Хау.

Триппьер перешел в «Ньюкасл» из «Атлетико» в январе. На счету 31-летнего англичанина 2 гола в 5 матчах за команду. 14 февраля стало известно, что у футболиста выявили перелом пятой плюсневой кости стопы.