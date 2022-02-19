Бывший защитник «Ливерпуля» и эксперт английского ТВ Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Юнайтед» не стоило подписывать нападающего Криштиану Роналду прошлым летом.

«Бесценный вклад Криштиану Роналду в победу «Манчестер Юнайтед» над «Брайтоном» стал напоминанием о его стремлении к голам. Но это не меняет реальности: «Манчестер Юнайтед» совершил ошибку, подписав его прошлым летом», — цитирует The Telegraph Каррагера.

В этом сезоне 37-летний Роналду сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 голевые передачи.