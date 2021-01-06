Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну оштрафован за критику арбитра Ли Мэйсона, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии. После матча «волков» с «Бернли» (1:2) 21 декабря Нуну заявил, что Мэйсон не соответствует уровню АПЛ и не способен держать игроков под контролем.

Нуну заплатит штраф в размере 25 тысяч фунтов стерлингов. Ранее он извинился за свой комментарий и назвал поведение недопустимым.

В таблице чемпионата Англии «Вулверхэмптон» занимает 13-е место после 17 туров.