Тренер «Лутона» может возглавить «Саутгемптон». Ранее клуб АПЛ уволил Хазенхюттля

Тренер «Лутона» Натан Джонс может в ближайшее время возглавить «Саутгемптон». Клуб уже дал разрешение специалисту вести переговоры с командой АПЛ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

7 ноября «Саутгемптон» уволил главного тренера Ральфа Хазенхюттля. 55-летний австрийский специалист покинул пост, который он занимал с декабря 2018 года.

В текущем сезоне «Саутгемптон» под руководством Хазенхюттля идет на 18-м месте турнирной таблицы АПЛ, одержав всего три победы в 14 матчах.