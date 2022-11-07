Руководство Fenway Sports Group выставит на продажу часть акций «Ливерпуля»

Руководство Fenway Sports Group приняло решение выставить на продажу часть акций футбольного клуба «Ливерпуль», сообщает The Athletic.

В официальном заявлении компании подчеркивается, что речь идет не о полной продаже клуба, а о привлечении нового инвестора.

Ранее сообщалось, что от продажи доли прав на «Ливерпуль» Fenway Sports Group намеревается выручить около 350 миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, что бизнесмен Джон Генри, который возглавляет структуру Fenway Sports Group, владеет «Ливерпулем» с октября 2010 года.