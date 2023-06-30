Трансфер Зиеша в «Аль-Наср» под угрозой срыва из-за провала медосмотра
Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может не перейти в «Аль-Наср» из-за проблем с коленом, которые были обнаружены на медосмотре, сообщает журналист Бен Джейкобс.
По информации источника, окончательное решение по Зиешу еще не принято. 30 июня «Аль-Наср» проведет дополнительные тесты, чтобы завершить или отменить сделку.
В сезоне-2022/23 Зиеш сыграл в 24 матчах и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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|МЮ
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|0
|0-0
|0
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4
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|0
|0
|0
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|0-0
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|0
|0
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|0-0
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11
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12
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|0-0
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13
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
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|0
|0
|0-0
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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