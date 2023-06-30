Трансфер Зиеша в «Аль-Наср» под угрозой срыва из-за провала медосмотра

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может не перейти в «Аль-Наср» из-за проблем с коленом, которые были обнаружены на медосмотре, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, окончательное решение по Зиешу еще не принято. 30 июня «Аль-Наср» проведет дополнительные тесты, чтобы завершить или отменить сделку.

В сезоне-2022/23 Зиеш сыграл в 24 матчах и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.