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Сегодня, 14:59

Де Хеа в ближайшее время может стать свободным агентом

Виктория Кравченко
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может стать свободным агентом в ближайшее время, сообщает BBC. 1 июля истечет контракт 32-летнего испанца с клубом. «МЮ» не спешит продлевать соглашение с вратарем.

По данным источника, временные рамки возможного продления контракта были сдвинуты. Обе стороны взяли паузу, чтобы обдумать ситуацию.

Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года. За это время голкипер провел 545 матчей, в которых пропустил 590 голов.

Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагает голкиперу контракт с существенным понижением зарплаты.

Давид Де Хеа
ФК Манчестер Юнайтед
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 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
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