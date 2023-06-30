Хейбьерг может стать игроком «Атлетико»

Хавбек «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг может продолжить карьеру в ла лиге, утверждает The Athletic.

По данным источника, футболист находится в сфере интересов «Атлетико». Руководство мадридцев готовит предложение по трансферу Хейбьерга. «Тоттенхэм» готов отпустить игрока этим летом.

В минувшем сезоне АПЛ 27-летний датчанин участвовал в 35 матчах, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.