«Тоттенхэм» продлит контракт с Соном

«Тоттенхэм» планирует продлить контракт с форвардом Сон Хын Мином, сообщает The Telegraph.

Действующее соглашение 31-летнего корейца истекает летом 2025 года. По информации источника, «шпоры» планируют активировать опцию продления контракта на один сезон. Таким образом, контракт Сона будет рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне нападающий провел 6 матчей за лондонцев, в которых отличился тремя забитыми голами. Он играет за «Тоттенхэм» с 2015 года.