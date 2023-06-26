«Тоттенхэм» предложит 40 миллионов фунтов за Мэддисона — «Лестер» требует 60 миллионов

«Тоттенхэм» сделает предложение «Лестеру» по переходу полузащитника Джеймса Мэддисона. По данным The Telegraph, «шпоры» собираются подписать 26-летнего англичанина за 40 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы.

«Лестер» готов продать игрока, но не менее чем за 60 миллионов фунтов.

Мэддисон выступает за «Лестер» с июля 2018 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 32 матчах за «лис».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.