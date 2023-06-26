Источник: хавбек «Челси» Лофтус-Чик перейдет в «Милан»
«Челси» и «Милан» договорились о трансфере полузащитника Рубена Лофтуса-Чика, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма сделки составит 16 миллионов евро. Также команда может получить 4 миллиона в качестве бонусов.
Сообщается, что 27-летний полузащитник заинтересован в переходе в «Милан» и доволен личными условиями контракта.
В сезоне-2022/23 Лофтус-Чик сыграл 33 матча за «Челси», отдав две результативные передачи.
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4
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11
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12
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13
|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
|Вест Хэм
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|0
|0-0
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15
|Борнмут
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0
|0-0
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17
|Эвертон
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|0
|0
|0-0
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|00:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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|00:00
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
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МЮ – Вулверхэмптон
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