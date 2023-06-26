Источник: хавбек «Челси» Лофтус-Чик перейдет в «Милан»

«Челси» и «Милан» договорились о трансфере полузащитника Рубена Лофтуса-Чика, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма сделки составит 16 миллионов евро. Также команда может получить 4 миллиона в качестве бонусов.

Сообщается, что 27-летний полузащитник заинтересован в переходе в «Милан» и доволен личными условиями контракта.

В сезоне-2022/23 Лофтус-Чик сыграл 33 матча за «Челси», отдав две результативные передачи.