Гюндоган: «Штефан Ортега помог мне стать лучше в прошедшем сезоне»
Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о влиянии второго голкипера «Манчестер Сити» Штефана Ортеги.
«Человеком, который оказал огромное влияние на мою жизнь на личном и профессиональном уровне, был Штефан Ортега, наш второй вратарь. У нас, немцев, было много общего. Мы просто выпивали по чашечке эспрессо каждый день и это помогало мне показывать отличные результаты в прошлом сезоне. Если бы его здесь не было, я не думаю, что провел бы такой выдающийся сезон. В футболе нужны подобный свойские парни, как Штефан. И он был таковым для меня», — приводит слова Гюндогана The Players' Tribune.
В сезоне-2022/23 Гюндоган сыграл 51 матч за «Манчестер Сити», забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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|0-0
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4
|Ньюкасл
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|0
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|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0-0
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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|0-0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
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|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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|11.08
|00:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|00:00
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|00:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|00:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|00:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|00:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|00:00
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|00:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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