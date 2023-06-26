Гюндоган: «Штефан Ортега помог мне стать лучше в прошедшем сезоне»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о влиянии второго голкипера «Манчестер Сити» Штефана Ортеги.

«Человеком, который оказал огромное влияние на мою жизнь на личном и профессиональном уровне, был Штефан Ортега, наш второй вратарь. У нас, немцев, было много общего. Мы просто выпивали по чашечке эспрессо каждый день и это помогало мне показывать отличные результаты в прошлом сезоне. Если бы его здесь не было, я не думаю, что провел бы такой выдающийся сезон. В футболе нужны подобный свойские парни, как Штефан. И он был таковым для меня», — приводит слова Гюндогана The Players' Tribune.

В сезоне-2022/23 Гюндоган сыграл 51 матч за «Манчестер Сити», забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.