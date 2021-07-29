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«Вест Хэм» готов заплатить «Челси» за Зума 20 миллионов фунтов стерлингов

19:03
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Защитник Курт Зума может покинуть «Челси» этим летом. Переговоры о трансфере француза ведет «Вест Хэм», готовый заплатить за него около 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports. Однако, в лондонском клубе эту сумму считают недостаточной.

Сам футболист предпочел бы остаться в Лондоне, если текущий клуб решит его продать.

В прошлом сезоне 26-летний Зума провел 24 матча в АПЛ, забив 5 голов.

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Иван Шитик все материалы автора

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