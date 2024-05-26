Тен Хаг: «Если меня больше не хотят видеть в «МЮ», я уйду куда-нибудь еще, буду выигрывать матчи и трофеи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал свое будущее в клубе.

«Два трофея за два года — неплохо, три финала за два года — неплохо. Мы должны продолжать двигаться дальше. Меня это не устраивает, нам нужно добиться большего. Когда я начинал в «МЮ», я сказал, что я здесь, чтобы побеждать, а также хочу построить команду, и я делаю и то, и другое. Но если меня больше не хотят видеть в клубе, я уйду куда-нибудь еще, буду выигрывать матчи и трофеи, потому что это то, чем я занимался всю свою карьеру», — приводит слова тен Хага The Independent.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии со счетом 2:1. «Красные дьяволы» стали обладателем Кубка Англии в 13-й раз.