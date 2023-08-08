«Тоттенхэм» объявил о переходе из «Вольфсбурга» защитника ван де Вена
Защитник Микки ван де Вен перешел из «Вольфсбурга» в «Тоттенхэм».
Как сообщает пресс-служба английского клуба, игрок подписал контракт до лета 2029 года и будет выступать под номером 37.
Ранее сообщалось, что «шпоры» заплатят за 22-летнего защитника 50 миллионов евро, включая бонусы.
Ван де Вен выступал за «Вольфсбург» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах за немецкую команду.
Источник: ФК Тоттенхэм
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