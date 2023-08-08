«Ньюкасл» купил защитника «Саутгемптона» Ливраменто
Защитник Тино Ливраменто перешел из «Саутгемптона» в «Ньюкасл».
Как сообщает пресс-служба «сорок», контракт с 20-летним игрока рассчитан на 5 лет.
Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» получил 32 миллиона фунтов за продажу англичанина. Также возможны бонусные выплаты.
Ливраменто является воспитанником «Челси». Он перешел в «Саутгемптон» летом 2021 года. С того момента защитник провел за «святых» 34 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Источник: ФК Ньюкасл
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