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Сегодня, 13:50

«Ньюкасл» купил защитника «Саутгемптона» Ливраменто

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Тино Ливраменто перешел из «Саутгемптона» в «Ньюкасл».

Как сообщает пресс-служба «сорок», контракт с 20-летним игрока рассчитан на 5 лет.

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» получил 32 миллиона фунтов за продажу англичанина. Также возможны бонусные выплаты.

Ливраменто является воспитанником «Челси». Он перешел в «Саутгемптон» летом 2021 года. С того момента защитник провел за «святых» 34 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: ФК Ньюкасл
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Саутгемптон
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