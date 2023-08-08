Невилл рассказал, какой игрок мог бы усилить «Манчестер Юнайтед»
Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл призвал «Манчестер Юнайтед» подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Специалист считает, что 30-летний футболист помог бы команде Эрика тен Хага решить проблемы с результативностью.
«Ему [Эрику тен Хагу] нужны два центральных нападающих, потому что Марсьяль, вероятно, может уйти или станет непредсказуемым, Рэшфорд определенно хочет играть слева. На самом деле у «Манчестер Юнайтед» нет [подходящего] центрального нападающего. Им нужен Гарри Кейн, который сможет вывести «Юнайтед» на уровень «Арсенала» и «Манчестер Сити», — приводит Manchester Evening News слова Невилла.
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Ранее сообщалось, что английский клуб отклонил последнее предложение мюнхенской «Баварии» по трансферу нападающего.
По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков за 38 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -