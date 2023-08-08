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Сегодня, 15:09

Невилл рассказал, какой игрок мог бы усилить «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
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Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл призвал «Манчестер Юнайтед» подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Специалист считает, что 30-летний футболист помог бы команде Эрика тен Хага решить проблемы с результативностью.

«Ему [Эрику тен Хагу] нужны два центральных нападающих, потому что Марсьяль, вероятно, может уйти или станет непредсказуемым, Рэшфорд определенно хочет играть слева. На самом деле у «Манчестер Юнайтед» нет [подходящего] центрального нападающего. Им нужен Гарри Кейн, который сможет вывести «Юнайтед» на уровень «Арсенала» и «Манчестер Сити», — приводит Manchester Evening News слова Невилла.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Ранее сообщалось, что английский клуб отклонил последнее предложение мюнхенской «Баварии» по трансферу нападающего.

По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков за 38 туров.

Гари Невилл
Гарри Кейн
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
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