Невилл рассказал, какой игрок мог бы усилить «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл призвал «Манчестер Юнайтед» подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Специалист считает, что 30-летний футболист помог бы команде Эрика тен Хага решить проблемы с результативностью.

«Ему [Эрику тен Хагу] нужны два центральных нападающих, потому что Марсьяль, вероятно, может уйти или станет непредсказуемым, Рэшфорд определенно хочет играть слева. На самом деле у «Манчестер Юнайтед» нет [подходящего] центрального нападающего. Им нужен Гарри Кейн, который сможет вывести «Юнайтед» на уровень «Арсенала» и «Манчестер Сити», — приводит Manchester Evening News слова Невилла.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Ранее сообщалось, что английский клуб отклонил последнее предложение мюнхенской «Баварии» по трансферу нападающего.

По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков за 38 туров.