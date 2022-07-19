«Тоттенхэм» купил защитника «Мидлсбро» Спенса

«Тоттенхэм» объявил о покупке защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса.

Сумма трансфера не уточняется. По данным портала Transfermarkt.com, «шпоры» потратили на игрока 14,7 миллиона евро. Клуб подписал контракт с 21-летним англичанином до конца июня 2027 года.

В сезоне-2021/22 Спенс выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Футболист забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 46 матчах за «лесников» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 8 миллионов евро.