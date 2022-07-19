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Сегодня, 11:27

«Фулхэм» поборется за полузащитника «Бернли» Корне с «Эвертоном» и «Ноттингем Форест»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Фулхэм» вступил в борьбу за полузащитника «Бернли» Максвелла Корне, сообщает Daily Mail.

По информации источника, клуб готов активировать опцию выкупа 25-летнего ивуарийца за 17,5 миллиона фунтов.

Также на футболиста претендуют «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

В прошлом сезоне Корне забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 28 матчах за «Бернли». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13,5 миллиона фунтов.

Максвел Корне
Футбол
ФК Бернли
ФК Ноттингем Форест
ФК Фулхэм
ФК Эвертон
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