«Фулхэм» поборется за полузащитника «Бернли» Корне с «Эвертоном» и «Ноттингем Форест»

«Фулхэм» вступил в борьбу за полузащитника «Бернли» Максвелла Корне, сообщает Daily Mail.

По информации источника, клуб готов активировать опцию выкупа 25-летнего ивуарийца за 17,5 миллиона фунтов.

Также на футболиста претендуют «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

В прошлом сезоне Корне забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 28 матчах за «Бернли». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13,5 миллиона фунтов.