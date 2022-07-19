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Сегодня, 13:15

«Вулверхэмптон» продлил контракт с Фабиу Силвой и отправил его в аренду в «Андерлехт»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Вулверхэмптона» Фабиу Силва перешел в «Андерлехт».

20-летний португалец продлил контракт с английским клубом на один год, его соглашение действует до конца июня 2026 года. В сезоне-2022/23 Силва будет выступать за «Андерлехт» на правах аренды.

В прошлом сезоне Силва сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Вулверхэмптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://www.wolves.co.uk/news/loan-watch/20220719-silva-signs-new-wolves-contract-ahead-of-loan-move/
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