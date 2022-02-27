«Тоттенхэм» готов включиться в борьбу за защитника «Лилля» Ботмана

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Лилля» Свеном Ботманом, сообщает Daily Star.

По информации источника, «шпоры» готовы побороться за 22-летнего нидерландца с «Ньюкаслом» и «Миланом» в летнее трансферное окно. Сообщается, что «Лилль» готов расстаться с футболистом за 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Ботман провел 24 матча за «Лилль», на его счету 3 гола и 1 результативная передача.