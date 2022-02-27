Рангник: «Манчестер Юнайтед» должен был легко победить «Уотфорд». Мы потеряли два очка»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ничью с «Уотфордом» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Ощущение, что мы потеряли два очка, — приводит слова Рангника Sky Sports. — «Манчестер Юнайтед» должен был легко победить «Уотфорд». Мы сделали все, только не забили. В обоих таймах у нас было достаточно моментов, чтобы одержать победу. Но мы этого не сделали, и поэтому мы — не в первый раз — теряем два важных очка в очень важном матче».

Тренер ответил на вопрос о том, почему его подопечные не реализуют моменты.

«Сложно сказать. Работа тренеров заключается в том, чтобы помогать игрокам создавать достаточно моментов. Если бы у нас было всего два или три момента за матч, то мы могли бы спросить, что нужно делать, чтобы создавать еще больше. Но я думаю, что явных шансов было достаточно, чтобы победить», — сказал он.

После 27 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Уотфорд» с 19 баллами располагается на 19-й позиции.