Тимо Вернер останется в «Челси» на следующий сезон

Нападающий «Челси» Тимо Вернер останется в клубе на следующий сезон, сообщает Kicker.

По данным источника, главный тренер «Челси» Томас Тухель рассматривает 26-летнего игрока в качестве одного из лидеров своей команды.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл», «Ювентус» и «Лейпциг» интересуются немецким форвардом.

Вернер перешел в «Челси» из «Лейпцига» 1 июля 2020 года. В прошедшем сезоне нападающий забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач в 37 матчах за «аристократов». Контракт немца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.