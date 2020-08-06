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«Тоттенхэм» готов отпустить Орье. Игроком интересуются «Милан» и «Монако»

12:57
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«Тоттенхэм» готов продать защитника Сержа Орье этим летом, сообщает The Mirror.

По информации источника, в 27-летнем ивуарийце заинтересованы «Милан» и «Монако». Ранее сообщалось, что сам футболист не против продолжить карьеру в чемпионате Италии.

В сезоне-2019/20 Орье провел за «Тоттенхэм» 42 матча, на его счету 2 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 16 миллионов евро.

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