4 февраля «Тоттенхэм» на своем поле сыграет с «Челси» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 23.00 (мск).

«Шпоры» с 33 очками занимают 8-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси», который возглавил Томас Тухель 26 января, с 33 баллами располагается на 9-й строчке. Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью работал в «Челси» с 2004-го по 2007 год и с 2013-го по 2015-й.

Следить за текстовой трансляцией матча «Тоттенхэм» — «Челси» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Okko Спорт».

Видеотрансляция матча «Тоттенхэм» — «Челси»