Терри и Виейра могут возглавить «Борнмут»
21:19
Руководство «Борнмута» ищет нового главного тренера после увольнения Джейсона Тиндалла, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, возглавить «черри» могут экс-защитник «Челси» Джон Терри и экс-полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра. Англичанин работает ассистентом главного тренера «Астон Виллы», а француз возглавлял «Нью-Йорк Сити» и «Ниццу».
«Борнмут» после 27 матчей занимает шестое место в чемпионшипе, имея в активе 42 очка.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9221217/John-Terry-frame-Bournemouth-manager.html
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