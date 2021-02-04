Терри и Виейра могут возглавить «Борнмут»

Руководство «Борнмута» ищет нового главного тренера после увольнения Джейсона Тиндалла, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, возглавить «черри» могут экс-защитник «Челси» Джон Терри и экс-полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра. Англичанин работает ассистентом главного тренера «Астон Виллы», а француз возглавлял «Нью-Йорк Сити» и «Ниццу».

«Борнмут» после 27 матчей занимает шестое место в чемпионшипе, имея в активе 42 очка.