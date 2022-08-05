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Сегодня, 09:38

«Тоттенхэм» близок к покупке защитника «Удинезе» Удоджи за 25 миллионов евро

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Тоттенхэм» близок к покупке защитника «Удинезе» Ийенома Удоджи, сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб заплатит за 19-летнего итальянца 25 миллионов евро.

Отмечается, что соглашение между клубами уже достигнуто.

При этом не исключен вариант, при котором защитник вернется в клубе из Удин на правах аренды.

В прошедшем сезоне Удоджи забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 37 матчах за «Удинезе» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/08/04/tottenham-closing-21m-udinese-left-back-destiny-udogie/
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