«Тоттенхэм» близок к покупке защитника «Удинезе» Удоджи за 25 миллионов евро

«Тоттенхэм» близок к покупке защитника «Удинезе» Ийенома Удоджи, сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб заплатит за 19-летнего итальянца 25 миллионов евро.

Отмечается, что соглашение между клубами уже достигнуто.

При этом не исключен вариант, при котором защитник вернется в клубе из Удин на правах аренды.

В прошедшем сезоне Удоджи забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 37 матчах за «Удинезе» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.