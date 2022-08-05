Защитник «Ливерпуля» Конате пропустит начало сезона из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате пропустит начало сезона из-за травмы, сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

23-летний француз получил травму во время товарищеского матча со «Страсбуром» (0:3) и был заменен на 57-й минуте.

Отмечается, что отсутствие защитника не будет длительным.

В прошедшем сезоне Конате забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 29 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.