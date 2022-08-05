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Сегодня, 09:10

Агуэро: «Мои фавориты АПЛ — «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси». Также добавлю «Арсенал»

Агуэро отнес «Арсенал» к фаворитам АПЛ в сезоне-2022/23
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о фаворитах английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне-2022/23. По мнению 34-летнего аргентинца, в чемпионате Англии высокий уровень конкуренции.

«Я верю, что АПЛ в этом сезоне покажет, что становится чемпионатом с одним из самых высоких уровней конкуренции в мире, — приводит Manchester Evening News слова Агуэро в интервью Stake.com. — Мои фавориты АПЛ — «Манчестер Сити», который может защитить титул, «Ливерпуль» и «Челси». Также добавлю «Арсенал». Лондонский клуб очень хорошо усилился и провел прекрасные матчи в межсезонье. Нужно внимательно следить за ними, там с помощью Артеты создан отличный проект. В этом сезоне они дадут людям повод о себе говорить».

Новый сезон АПЛ стартует в пятницу, 5 августа, матчем «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Начало — 22.00 (мск).

Серхио Агуэро
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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