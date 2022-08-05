Агуэро: «Мои фавориты АПЛ — «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси». Также добавлю «Арсенал»
Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о фаворитах английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне-2022/23. По мнению 34-летнего аргентинца, в чемпионате Англии высокий уровень конкуренции.
«Я верю, что АПЛ в этом сезоне покажет, что становится чемпионатом с одним из самых высоких уровней конкуренции в мире, — приводит Manchester Evening News слова Агуэро в интервью Stake.com. — Мои фавориты АПЛ — «Манчестер Сити», который может защитить титул, «Ливерпуль» и «Челси». Также добавлю «Арсенал». Лондонский клуб очень хорошо усилился и провел прекрасные матчи в межсезонье. Нужно внимательно следить за ними, там с помощью Артеты создан отличный проект. В этом сезоне они дадут людям повод о себе говорить».
Новый сезон АПЛ стартует в пятницу, 5 августа, матчем «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Начало — 22.00 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -