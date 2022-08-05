Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о фаворитах английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне-2022/23. По мнению 34-летнего аргентинца, в чемпионате Англии высокий уровень конкуренции.

«Я верю, что АПЛ в этом сезоне покажет, что становится чемпионатом с одним из самых высоких уровней конкуренции в мире, — приводит Manchester Evening News слова Агуэро в интервью Stake.com. — Мои фавориты АПЛ — «Манчестер Сити», который может защитить титул, «Ливерпуль» и «Челси». Также добавлю «Арсенал». Лондонский клуб очень хорошо усилился и провел прекрасные матчи в межсезонье. Нужно внимательно следить за ними, там с помощью Артеты создан отличный проект. В этом сезоне они дадут людям повод о себе говорить».