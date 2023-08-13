Тонали оценил свой дебют за «Ньюкасл»: «Невозможно не насладиться такой игрой»
Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали прокомментировал свой дебют в английской премьер-лиге.
В матче первого тура чемпионата Англии «сороки» разгромили «Астон Виллу» (5:1). Тонали отметился забитым голом.
«Это была замечательная первая настоящая игра, — цитирует Sky Sport Italia Тонали. -Я не был напряжен. Игра прошла хорошо, как мы и планировали. Было невозможно не насладиться. Одно дело мечтать о таком дебюте, а другое — пережить его. Реальность другая. Я доволен тем, как все прошло. Сейчас нужно отдохнуть. Тогда, возможно, я осознаю, что произошло».
«Ньюкасл» следующий матч в АПЛ проведет 19 августа против «Манчестер Сити», а «Астон Вилла» 20 августа встретится с «Эвертоном».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
3
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Фулхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Шеффилд Юн.
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
20
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|0 : 3
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|2 : 1
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|1 : 1
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|4 : 1
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|0 : 1
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|0 : 1
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|5 : 1
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|1
|П
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|
|
Хулиан Альварес
Манчестер Сити
|1
|
|
Харви Барнс
Ньюкасл Юнайтед
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|
|
Мадс Андерсен
Лутон Таун
|1
|0
|1