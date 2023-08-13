Тонали оценил свой дебют за «Ньюкасл»: «Невозможно не насладиться такой игрой»

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали прокомментировал свой дебют в английской премьер-лиге.

В матче первого тура чемпионата Англии «сороки» разгромили «Астон Виллу» (5:1). Тонали отметился забитым голом.

«Это была замечательная первая настоящая игра, — цитирует Sky Sport Italia Тонали. -Я не был напряжен. Игра прошла хорошо, как мы и планировали. Было невозможно не насладиться. Одно дело мечтать о таком дебюте, а другое — пережить его. Реальность другая. Я доволен тем, как все прошло. Сейчас нужно отдохнуть. Тогда, возможно, я осознаю, что произошло».

«Ньюкасл» следующий матч в АПЛ проведет 19 августа против «Манчестер Сити», а «Астон Вилла» 20 августа встретится с «Эвертоном».