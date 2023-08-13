Уокер продлит контракт с «Манчестер Сити»
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер близок к продлению контракта с клубом, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 33-летний защитник подпишет новый контракт с клубом в ближайшие несколько дней. Ранее сообщалось, что Уокер отказался от перехода в «Баварию».
Уокер выступает за «горожан» с 2017 года. В текущем сезоне он дважды выходил на поле за «Манчестер Сити», не отметившись результативными действиями. Текущий контракт защитника рассчитан до 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
3
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Фулхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Шеффилд Юн.
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
20
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|0 : 3
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|2 : 1
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|1 : 1
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|4 : 1
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|0 : 1
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|0 : 1
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|5 : 1
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|1
|П
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|
|
Хулиан Альварес
Манчестер Сити
|1
|
|
Харви Барнс
Ньюкасл Юнайтед
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|
|
Мадс Андерсен
Лутон Таун
|1
|0
|1
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