Уокер продлит контракт с «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер близок к продлению контракта с клубом, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний защитник подпишет новый контракт с клубом в ближайшие несколько дней. Ранее сообщалось, что Уокер отказался от перехода в «Баварию».

Уокер выступает за «горожан» с 2017 года. В текущем сезоне он дважды выходил на поле за «Манчестер Сити», не отметившись результативными действиями. Текущий контракт защитника рассчитан до 2024 года.