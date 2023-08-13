Траоре — о переходе в «Фулхэм»: «Я готов выложиться здесь на 100 процентов»

Нападающий Адама Траоре прокомментировал подписание контракта с «Фулхэмом».

Соглашение с 27-летним испанцем рассчитано до лета 2025 года. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

«Это хорошая возможность для меня, — цитирует пресс-служба клуба Траоре. — Новая глава. Мне нравится клуб. Я взволнован и голоден до побед. Я готов выложиться здесь на 100 процентов».

Траоре летом 2023 года покинул «Вулверхэмптон» по истечении срока контракта. В прошедшем сезоне форвард провел 40 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.