Тухель о Лукаку: «Доверие по-прежнему есть, он тот парень, который наносит последний рывок в конце атак»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал игру форварда Ромелу Лукаку.

«Есть команды, которые в значительной степени полагаются на одного бомбардира, но есть команды, которые рассчитывают на большее количество игроков.

Оба способа работают, мы хотим привести Ромелу в лучшую форму. Это непрерывный процесс. Доверие по-прежнему есть, потому что он доказал в тех клубах, где он был, что он тот парень, который наносит последний рывок в конце атак", — приводит слова Тухля BBC.

В текущем сезоне Лукаку сыграл за английский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

В воскресенье, 19 февраля, «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас» в 26-м туре чемпионата Англии.