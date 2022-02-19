«Манчестер Сити» пытался прошлым летом купить Кейна

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардьола подтвердил, что клуб пытался подписать нападающего Харри Кейна прошлым летом. Трансфер сорвался.

«Мы пытались подписать нападающего, но до этого было далеко, потому что «Тоттенхэму» было ясно, что этого не произойдет», — приводит журналист Фабрицио Романов в Twitter слова Гвардьолы.

В этом сезоне Кейн сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 100 миллионов евро.