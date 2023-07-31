Тен Хаг рассказал о важности перехода Онана в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему команде было важно купить голкипера «Интера» Андре Онана.

«Он отличный вратарь, и у него другой профиль игры. Вот почему мы хотели его подписать. С ним что-то изменится в нашей игре, будьте уверены», — цитирует тен Хага Goal.

Онана перешел в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно из «Интера». Клуб заплатил за него около 55 миллионов евро.