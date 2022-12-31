Тен Хаг прокомментировал смерть Пеле

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на смерть бразильского нападающего Пеле.

«Очень печальная новость. Один из величайших футболистов покинул нас. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования его родным и всему футбольному сообществу. Мы потеряли выдающегося человека, великого игрока. Он забил более 1000 голов. Пеле изменил эту игру», — цитирует тренера пресс-служба «МЮ».

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки. Он единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве футболиста.

В Бразилии объявлен трехдневный траур. Церемония прощания с легендарным футболистом пройдет 2-3 января в Сантусе.