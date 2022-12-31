Конте готов остаться в «Тоттенхэме», если клуб сохранит нападающего Кейна
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте назвал руководству клуба условие для продления контракта, утверждает The Telegraph.
Специалист хочет, чтобы «шпоры» сохранили форварда Гарри Кейна. Это существенно повысит шансы лондонского клуба на продление соглашения с итальянцем.
Конте возглавил «Тоттенхэм» в 2021 году. Срок действующего контракта тренера с клубом истекает летом 2023 года.
«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 30 очков в 16 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|13
|1
|1
|36-12
|40
|
2
|Ман. Сити
|15
|11
|2
|2
|43-15
|35
|
3
|Ньюкасл
|16
|9
|6
|1
|32-11
|33
|
4
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|
5
|МЮ
|15
|9
|2
|4
|23-20
|29
|
6
|Ливерпуль
|16
|8
|4
|4
|33-19
|28
|
7
|Брайтон
|15
|7
|3
|5
|26-20
|24
|
8
|Челси
|15
|7
|3
|5
|19-17
|24
|
9
|Брентфорд
|17
|5
|8
|4
|27-27
|23
|
10
|Фулхэм
|16
|6
|4
|6
|27-26
|22
|
11
|Кр. Пэлас
|15
|5
|4
|6
|15-21
|19
|
12
|Астон Вилла
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|
13
|Лестер
|17
|5
|2
|10
|26-30
|17
|
14
|Борнмут
|16
|4
|4
|8
|18-34
|16
|
15
|Лидс
|15
|4
|3
|8
|23-29
|15
|
16
|Эвертон
|16
|3
|5
|8
|12-19
|14
|
17
|Вест Хэм
|17
|4
|2
|11
|13-22
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|16
|3
|4
|9
|10-25
|13
|
19
|Нот. Форест
|16
|3
|4
|9
|11-33
|13
|
20
|Саутгемптон
|16
|3
|3
|10
|14-30
|12
|30.12
|22:45
|
Вест Хэм – Брентфорд
|0 : 2
|30.12
|23:00
|
Ливерпуль – Лестер
|2 : 1
|31.12
|15:30
|
Вулверхэмптон – МЮ
|- : -
|31.12
|18:00
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|- : -
|31.12
|18:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|- : -
|31.12
|18:00
|
Ман. Сити – Эвертон
|- : -
|31.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лидс
|- : -
|31.12
|20:30
|
Брайтон – Арсенал
|- : -
|1.01
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|1.01
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|3
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|13
|1
|2