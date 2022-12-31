Ван Дейк оценил переход Коди Гакпо в «Ливерпуль»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о переходе в команду нидерландца Коди Гакпо.

«Моя роль о том, что я убедил его перейти в «Ливерпуль», преувеличена. Да, я общался с ним, но только сказал, как тут хорошо. Я наслаждался своим временем, и мы добивались успехов, думаю, что тренер сказал это же. Это было легкое решение, и мне не надо было его убеждать. Очевидно, что на какие-то вопросы, которые он задавал мне, я дал ему честные ответы. Я очень рад, что он здесь, и надеюсь, что он сможет начать как можно скорее», — цитирует ван Дейка пресс-служба клуба.

Ранее Гакпо рассказал, как Ван Дейк убедил его перейти в «Ливерпуль».