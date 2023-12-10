«Ливерпуль» в рекордный 43-й раз забил победный гол после 90-й минуты

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура АПЛ — 2:1. Победу мерсисайдцам принес гол Харви Эллиотта на 90+4-й минуте встречи.

«Ливерпуль» в 43-й раз забил победный гол после 90-й минуты, обновив рекорд АПЛ. При Юргене Клоппе команда провела 17 таких матчей.

Второе место в списке занимает «Арсенал», который забил 32 победных гола в добавленное время. Третье место — у «Тоттенхэма» (31). Далее идут «Манчестер Юнайтед» (29) и «Челси» (26).