«Ливерпуль» в рекордный 43-й раз забил победный гол после 90-й минуты
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура АПЛ — 2:1. Победу мерсисайдцам принес гол Харви Эллиотта на 90+4-й минуте встречи.
«Ливерпуль» в 43-й раз забил победный гол после 90-й минуты, обновив рекорд АПЛ. При Юргене Клоппе команда провела 17 таких матчей.
Второе место в списке занимает «Арсенал», который забил 32 победных гола в добавленное время. Третье место — у «Тоттенхэма» (31). Далее идут «Манчестер Юнайтед» (29) и «Челси» (26).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|11
|4
|1
|36-15
|37
|
2
|Арсенал
|16
|11
|3
|2
|33-15
|36
|
3
|Астон Вилла
|16
|11
|2
|3
|35-20
|35
|
4
|Ман. Сити
|15
|9
|3
|3
|36-17
|30
|
5
|Тоттенхэм
|15
|8
|3
|4
|29-22
|27
|
6
|МЮ
|16
|9
|0
|7
|18-21
|27
|
7
|Ньюкасл
|15
|8
|2
|5
|32-17
|26
|
8
|Брайтон
|16
|7
|5
|4
|33-28
|26
|
9
|Вест Хэм
|15
|7
|3
|5
|26-25
|24
|
10
|Челси
|15
|5
|4
|6
|26-24
|19
|
11
|Брентфорд
|16
|5
|4
|7
|23-22
|19
|
12
|Вулверхэмптон
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
13
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
14
|Фулхэм
|15
|5
|3
|7
|21-26
|18
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|4
|4
|8
|15-23
|16
|
16
|Нот. Форест
|16
|3
|5
|8
|17-28
|14
|
17
|Эвертон
|15
|6
|2
|7
|18-20
|10
|
18
|Лутон Таун
|15
|2
|3
|10
|16-30
|9
|
19
|Бернли
|16
|2
|2
|12
|16-34
|8
|
20
|Шеффилд Юн.
|16
|2
|2
|12
|12-41
|8
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|9.12
|15:30
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|1 : 2
|9.12
|18:00
|
Брайтон – Бернли
|1 : 1
|9.12
|18:00
|
МЮ – Борнмут
|0 : 3
|9.12
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Брентфорд
|1 : 0
|9.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|1 : 1
|9.12
|20:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|1 : 0
|10.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|10.12
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|10.12
|17:00
|
Лутон Таун – Ман. Сити
|- : -
|10.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|9
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|12
|1
|5
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|14
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|12
|1
|3
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