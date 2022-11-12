Тен Хаг допустил, что Роналду попадет в состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Фулхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг допустил, что нападающий команды Криштиану Роналду попадет в состав на матч 16-го тура АПЛ с «Фулхэмом».

«Я не могу гарантировать, что Криштиану будет доступен к матчу с «Фулхэмом». Игру Кубка лиги с «Астон Виллой» он пропустил из-за болезни. Но он может быстро оправиться от нее. На самом деле, это не что-то серьезное и не должно длиться несколько дней или недель. Поэтому, думаю, вполне вероятно, что Роналду будет в составе в воскресенье», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Матч «МЮ» — «Фулхэм» пройдет 13 ноября. Начало — в 19:30 мск.

После 13 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.