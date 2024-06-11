Юран: «Должен был переходить в «Ливерпуль», но поехал в «Бенфику»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал о том, как мог перейти в «Ливерпуль».

— Самый статусный клуб, куда вы могли перейти? Лондонский «Арсенал»?

— Нет. Пожалуй, «Ливерпуль». Именно туда я должен был уезжать из киевского «Динамо». Мне же уже визу английскую оформили, переговоры прошли успешно. Оставалось медобследование. В последний момент все поменялось. Полетел в Лиссабон, так как «Бенфика» предложила за меня больше денег.

— Не жалели потом о таком повороте?

— Да нет, зачем? «Бенфика» тогда тоже неслабо гремела. Хорошее время в Португалии. Просто тогда не сами футболисты выбирали клуб, а за них все решали.

Юран играл за «Бенфику» с 1991-го по 1994 года. С командой он стал чемпионом Португалии-1993/94 и обладателем Кубка страны-1993.