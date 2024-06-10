«Ньюкасл» согласовал контракт с Траффордом

Вратарь «Бернли» Джеймс Траффорд может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «сороки» согласовали личные условия контракта с 21-летним англичанином. Ранее Траффорд был включен в расширенный состав сборной Англии на Евро-2024, однако не попал в итоговый список.

В минувшем сезоне Траффорд провел 28 матчей, в которых два раза сыграл на ноль и пропустил 62 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.