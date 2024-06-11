Тен Хаг недоволен задержкой с решением о его будущем в «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский тренер Эрик тен Хаг не удовлетворен тем, что «Манчестер Юнайтед» затягивает с решением вопроса о его будущем в команде, сообщает The Telegraph.

Как отмечает источник, 54-летний специалист опасается, что промедление повлияет на трансферные планы клуба. По его мнению, это может оказать негативное влияние на результаты «красных дьяволов» в следующем сезоне.

Ожидается, что решение по тен Хагу будет принято на этой неделе. Пока клуб также ведет переговоры с другими тренерами и их представителями.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 команда заняла восьмое место в турнирной таблице АПЛ. При этом манкунианцы под руководством 54-летнего тренера выиграли Кубок Англии, победив в финале «Манчестер Сити» со счетом 2:1.