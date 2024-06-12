Морган высмеял решение «Манчестер Юнайтед» оставить тен Хага на посту главного тренера

Журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган с иронией отреагировал на решение «Манчестер Юнайтед» оставить Эрика тен Хага на посту главного тренера команды.

«Блестяще!» — написал Морган в своих соцсетях, добавив к записи несколько смеющихся эмодзи.

Ранее The Athletic сообщил, что тен Хаг продолжит тренировать английскую команду. Отмечалось, что в клубе провели встречу с 54-летним специалистом, по итогам которой обе стороны выразили интерес к продолжению сотрудничества.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне манкунианцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.