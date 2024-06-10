«Арсенал» может приобрести Дугласа Луиса из «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Mirror.

По сведениям источника, на 26-летнего бразильца претендует «Арсенал». Лондонцам придется заплатить за игрока 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Дуглас Луис провел 53 матча, в которых забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.