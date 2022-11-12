Тен Хаг хочет, чтоб «Манчестер Юнайтед» продал Магуайра в летнее трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтоб клуб продал защитника Харри Магуайра в летнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

По данным источника, голландский специалист считает проблемой «вялый темп» 29-летнего футболиста и хочет добавить реальную конкуренцию в пару центральных защитников Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса.

Тен Хаг также готов отпустить бразильского полузащитника Фреда, у которого заканчивается контракт в конце сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что «МЮ» готов продать Магуайра в зимнее трансферное окно и хочет получить за него 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в девяти матчах за манкунианцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.