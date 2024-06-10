В агентстве Ндомбеле оценили вероятность перехода игрока в РПЛ

В агентстве CANTERASPORT, представляющем интересы полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, ответили на вопрос о возможном продолжении карьеры игрока в РПЛ.

«На данный момент мы не рассматриваем вариант с Россией, такой трансфер невозможен», — цитирует представителя агентства «РБ Спорт».

27-летний француз провел сезон-2023/24 на правах аренды в «Галатасарае». Он провел за турецкий клуб 26 матчей, отличившись одной голевой передачей.

Контракт Ндомбеле с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2025 года. Ранее полузащитник играл за «Наполи», «Лион» и «Амьен». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.