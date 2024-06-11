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Сегодня, 20:24

Спортивный юрист считает, что нельзя оставлять слова Песьякова про миллиарды от «Зенита» без внимания

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Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев прокомментировал слова экс-вратаря «Ростова» Сергея Песьякова про «миллиарды, которые «Зенит» перевел».

«Здесь правовое регулирование идет в двух параллельных плоскостях. Во-первых, в области спортивного права, предусматривающее в том числе ответственность спортивной санкции, которая выносится как минимум комитетом по этике. Но параллельно действует еще система уголовного права, в частности — статья 184 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. Поэтому любые высказывания на этот счет могут рассматриваться в рамках как спортивного права, так и, в определенных случаях, в рамках уголовного права. Без рассмотрения данные эпизоды оставлять было бы неправильно», — сказал Алексеев кVprognoze.ru.

В матче 30-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2) Песьяков допустил серьезную ошибку. Гол Артура сделал петербуржцев чемпионами.

Источник: Vprognoze.ru
Сергей Песьяков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
21
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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