«Эвертон» может подписать Бройю из «Челси»

Форвард «Челси» Армандо Бройя может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Бен Якобс.

По сведениям источника, на 22-летнего албанца претендует «Эвертон». Трансфер игрока может обойтись в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бройя провел в аренде у «Фулхэма» с февраля 2024 года. Всего на его счету два гола и результативная передача в 27 матчах.